Battlefield 6: Crossplay mit Konsolenpriorität

Im Laufe der vergangenen Tage wurden frische Details zu "Battlefield 6" bekannt. Diese betreffen das Crossplay und die Bildrate bei den Konsolenversionen des kommenden Ego-Shooters.

Demnach wird "Battlefield 6" ein Crossplay-System bieten, welches Konsolenspieler bevorzugt mit anderen Konsolenspielern zusammenbringt. Damit sollen diese vor einem eventuellen Nachteil durch PC-Spieler geschützt werden, welche in der Vergangenheit generell als anfälliger für Cheats galten. Man betont zudem, dass Anti-Cheat-Massnahmen höchste Priorität geniessen. Da das System jedoch noch in der Mache ist, wird es wohl noch nicht in der Beta verfügbar sein.

Zudem erklärt Florian Le Bihan, leitender Spieldesigner von "Battlefield 6", dass man sowohl auf PS5 als auch auf Xbox Series X eine stabile Bildrate von 60 fps erreichen möchte. Damit will man auch bei komplexen Zerstörungen eine flüssige Spielerfahrung gewährleisten.

"Battlefield 6" erscheint am 10. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.