Battlefield 6: Erste Details zum Battle-Royale-Modus

Electronic Arts hat erstmals Details zum geplanten Battle-Royale-Modus für "Battlefield 6" verraten. Der Closed Beta Test dafür startet demnach noch in dieser Woche.

Im Battle-Royale-Modus für "Battlefield 6" treten pro Runde 100 Teilnehmer in 25 Vierer-Squads gegeneinander an. Die Entwickler versprechen dabei weitreichende Zerstörungseffekte, den Einsatz von Fahrzeugen sowie abwechslungsreiche Missionen.

Eine Besonderheit ist der sogenannte "tödlichste Ring" des Genres: Er zieht sich unaufhaltsam zusammen, lässt sich weder betreten noch als Deckung nutzen und zwingt uns zu intensiven Gefechten. Wer ihn berührt, scheidet aus. Klassen können nach dem Beginn einer Partie nicht gewechselt werden, Fortschritte bringen aber neue Eigenschaften, welche den gewählten Spielstil verstärken. So erhält die Angriffsklasse zum Beispiel Vorteile beim Anlegen von Rüstung.

Der Titel bietet fünf Stufen an Waffen und Ausrüstung und zusätzliche Belohnungen durch Missionsziele. Dazu zählen etwa Waffendepots, Fahrzeugschlüssel oder mobile Wiederbelebungseinheiten. Karten sind speziell für diesen Modus entworfen worden und bieten unterschiedliche Schauplätze mit taktischen Möglichkeiten. Neben den üblichen Transportmitteln lassen sich darin auch gepanzerte Fahrzeuge freischalten.

Zentrale Elemente wie unter anderem zerstörbare Gebäude, explosives Gerät und kooperatives Squadplay sollen das Spielerlebnis zudem prägen. Über Sprach- oder Textkommunikation können Teams zusätzlich ihre Aktionen koordinieren. Mit Mechaniken wie Klassenrevives und Redeploy-Optionen erhalten Teams auch Chancen auf ein Comeback.

"Battlefield 6" erscheint am 10. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.