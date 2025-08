Battlefield 6 erstmal nicht für Switch 2

Am gestrigen Abend gab es bekanntlich massig Informationen zu "Battlefield 6" - darunter etwa zum Multiplayer, der Story oder eben auch den Plattformen, für die der Ego-Shooter veröffentlicht wird. Jetzt wissen wir auch, warum die Switch 2 nicht darunter ist.

So hat Vince Zempella, der frühere Chef und Mitbegründer von Infinity Ward und aktuell bei Respawn Entertainment and den Ripple Effect Studios, jetzt erklärt, dass Electronic Arts momentan keinerlei Pläne hat, "Battlefield 6" auch für Switch 2 zu veröffentlichen. Die anvisierten Plattformen, also PlayStation, Xbox und der PC, seien nunmal auch die, wo die Fans der Ego-Shooter-Reihe beheimatet seien.

Zampella betont gleichzeitig, dass er keinerlei Abneigung gegen die Switch 2 habe. Vielmehr sei er ein Fan von Nintendos Hybridkonsole, aber dies wäre eben die Realität.

Dass solche Festlegungen nicht für immer gelten müssen hat vor einigen Jahren "The Witcher 3: Wild Hunt" gezeigt. Das Open-World-Rollenspiel sollte ursprünglich, auch aufgrund technischer Limitierungen der Konsole, nie für Switch erscheinen, wurde dann aber doch noch dafür umgesetzt. Die Hoffnung stirbt also immer zuletzt.

"Battlefield 6" erscheint am 10. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.