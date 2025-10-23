Battlefield 6: Gameplay-Trailer zur ersten Season

Electronic Arts und die Battlefield Studios haben einen Trailer zur ersten Season von "Battlefield 6" veröffentlicht. Dieser zeigt die neuen Inhalte, welche ab 28. Oktober verfügbar sind und gibt einen Ausblick auf die weiteren Phasen der Season im Laufe des Jahres.

Die erste Phase startet mit "Unautorisierte Operationen" in der nächsten Woche in "Battlefield 6"und bringt die neue Karte "Blackwell-Ölfelder", konzipiert für chaotische Gefechte und einen intensiven 4v4-Modus mit dem Namen "Angriffspunkt". Am 18. November folgt dann "Kalifornischer Widerstand" mit der Karte Eastwood, angesiedelt in den Vororten Südkaliforniens und dem frischen Modus "Sabotage", in dem möglichst viele Ziele zerstört werden müssen, bevor die Runde endet.

Den Abschluss bildet schliesslich "Winter Offensive" am 9. Dezember. Besagte Phase bringt saisonale Inhalte mit winterlichem Thema und eine frostige Atmosphäre nach Empire State.

Die Season-Inhalte erscheinen regelmässig und erweitern das Spiel etwa um neue Karten, Modi, Waffen und mehr. Alle spielrelevanten Features sind dabei kostenlos oder erspielbar.

"Battlefield 6" erschien am 10. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.