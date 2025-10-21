Halo-Mitentwickler kritisiert Battlefield 6

"Battlefield 6" ist seit einigen Tagen im Handel erhältlich und stellt – laut allgemeinem Tenor – eine würdige Fortsetzung der bereits seit Jahrzehnten existierenden Shooter-Reihe dar. Nun hat sich Halo-Mitentwickler Marcus Lehto über fehlende Wertschätzung in Bezug auf nicht genannte Namen in den Credits beschwert.

Lehto war in der Vergangenheit als Studio Lead beim Electronic-Arts-Studio Ridgeline Games tätig und arbeitete an der Story-Kampagne von "Battlefield 6". Kurz nachdem er jedoch das Studio verliess, wurde dieses von EA geschlossen und zahlreiche Angestellte entlassen – etwas, das Lehto bereits 2024 kommentierte und als Schlag unter die Gürtellinie bezeichnete.

Nun äusserte er sich zur ausbleibenden Anerkennung in den Credits von "Battlefield 6". Für ihn sei es enttäuschend zu sehen, dass so viele frühere Mitarbeiter, die im Zuge der Arbeit bei Ridgeline Games an der Entwicklung beteiligt waren, keine Erwähnung finden.

"Battlefield 6" ist für alle gängigen Plattformen – PlayStation, Xbox und PC – im Handel erhältlich.