Battlefield 6: Inhalte der ersten Season vorgestellt

Electronic Arts und die Battlefield Studios haben die Inhalte für die erste Season von "Battlefield 6" vorgestellt. Eine detaillierte Roadmap hatte man dabei ebenfalls im Gepäck.

Ab dem 28. Oktober erscheinen demnach monatlich eine Vielzahl neuer Inhalte für "Battlefield 6". Es wird also auch nach dem Launch des Ego-Shooters ordentlich was zu tun sein.

Season 1 startet mit "Unautorisierte Operationen" und bringt die frische Karte Blackwell-Ölfelder, den 4v4-Modus Angriffspunkt, zusätzliche Waffen und viele weitere Inhalte ins Spiel. Am 18. November folgt die zweite Phase mit dem Titel "Kalifornischer Widerstand", die welche in Südkalifornien angesiedelte Karte Eastwood sowie den für 8v8-Gefechte konzipierten Modus "Sabotage" umfasst. Den Abschluss bildet am 9. Dezember die Phase "Winter-Offensive" mit einem saisonalen Karten-Update für "Empire State" und einem Event.

Saisonale Inhalte erscheinen regelmässig und erweitern den Titel um Karten, Modi, Waffen und weitere Elemente. Alle spielrelevanten Features sind dabei kostenlos oder durch reinen Fortschritt freischaltbar – im Sinne eines fairen und zugänglichen Spielerlebnisses für alle.

"Battlefield 6" erscheint am 10. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.