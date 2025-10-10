Battlefield 6: Der Launch-Trailer

Electronic Arts und Battlefield Studios haben heute "Battlefield 6" veröffentlicht. "Battlefield 6" bringt Kämpfe auf ein neues Niveau – mit neuen Multiplayer-Modi, einer Singleplayer-Kampagne, der Rückkehr von Portal mit leistungsstarken Creator-Tools und zahlreichen weiteren Verbesserungen, die eine bemerkenswerte Sandbox schaffen, in der jeder Kampf, jedes Fahrzeug und jede Strategie zum Sieg führt.

Unsere Test zu "Battlefield 6" findet ihr hier.

Die einst unerschütterliche NATO-Allianz zerfällt und ihr Fundament ist durch Misstrauen und Unsicherheit erschüttert. Finanzielle Instabilität, Stellvertreterkonflikte und politische Auseinandersetzungen haben einige Länder in einem Meer geopolitischer Turbulenzen zurückgelassen. In diesem Chaos tritt eine mächtige Kraft hervor – Pax Armata – ein massives privates Militärunternehmen mit erheblichen finanziellen Ressourcen und modernster Technologie, das die Gelegenheit nutzt, in das entstehende Machtvakuum vorzustossen.

Der Multiplayer ist abwechslungsreicher denn je und bietet eine Vielfalt an Modi und Inhalten. Gespielt wird auf detailreichen und zerstörbaren Karten – zum Beispiel in den Bergen Tadschikistans auf Liberation Peak, unter der Manhattan Bridge und auf gefährlichen Baustellen am Stadtrand von Kairo auf Neu-Sobek. Dazu kommen sechs weitere Karten, die ebenfalls Zerstörung auf globalem Ausmass bieten.

"Das ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben: Eine neue Ära des ultimativen All-Out Warfare ist hier. Im Namen von Battlefield Studios könnten wir nicht begeisterter darüber sein, dass ihr euch dem Kampf anschliesst. Mit Battlefield 6 wollten wir die Serie auf ein neues Level bringen – mit intensiven Kämpfen, angetrieben von Weltklasse-Gunplay, epischer Kriegsführung, die mit einem neuen taktischen Ansatz das Markenzeichen der Reihe – die atemberaubende Zerstörung – neu interpretiert, und der unglaublichen Freiheit beim Spielen, die Battlefield über die Jahre zu einer legendären Reihe gemacht hat."

Byron Beede, General Manager von Battlefield*

Die Singleplayer-Kampagne findet in neun Missionen statt, bei denen ihr in die Rolle von Mitgliedern von Dagger 13 schlüpft, einer Eliteeinheit von US Marine Raiders, die gegen Pax Armata kämpft. Mit adrenalingeladenen Szenen rund um die Welt, von Brooklyn bis Kairo, bietet die Kampagne klassische Blockbuster-Elemente, eindrucksvolle Momente und actionreiche Inszenierungen in einem bisher unvergleichlichen Ausmass.

"Der heutige Launch ist erst Tag eins für Battlefield 6. Battlefield 6 startet mit mehr Spielmöglichkeiten als jedes andere Battlefield – aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. In wenigen Wochen starten wir Season 1 im Rahmen unseres Vorsatzes, unseren Spieler:innen ununterbrochene Unterhaltung zu bieten."

Vince Zampella, Executive Vice President

"Battlefield 6" ist jetzt erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.