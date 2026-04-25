Michael B. Jordan für Battlefield-Film bestätigt

Die Shooter-Reihe „Battlefield“ erhält eine Hollywood-Verfilmung. Wie mehrere Medien berichten, arbeitet Oscar-Preisträger Michael B. Jordan an der Umsetzung des Projekts mit und könnte darin nicht nur als Produzent auftreten, sondern möglicherweise auch eine Hauptrolle übernehmen.

Für Regie, Drehbuch und Produktion ist Christopher McQuarrie vorgesehen, der unter anderem für mehrere „Mission: Impossible“-Filme sowie „Top Gun: Maverick“ verantwortlich zeichnet. Gemeinsam mit Jordan soll er das Projekt derzeit bei grossen Studios und Streamingdiensten präsentieren, wobei eine Kinoveröffentlichung priorisiert wird.

Die Verfilmung basiert auf der langjährigen Militär-Shooter-Reihe von Electronic Arts, deren erster Teil 2002 erschien und die sich vor allem durch gross angelegte Multiplayer-Schlachten einen Namen gemacht hat. Details zur Handlung oder zum konkreten Setting der Filmadaption wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Noch befindet sich der „Battlefield“-Film in einer frühen Entwicklungsphase. Weder ein Produktionsstudio noch ein Starttermin stehen aktuell fest, weshalb es bis zur Veröffentlichung voraussichtlich noch dauern dürfte.