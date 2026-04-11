Nächstes Update für Battlefield 6 angekündigt

EA und Battlefield Studios schrauben mit dem nächsten Update spürbar am Gameplay von "Battlefield 6" – insbesondere beim Revive-System. Ziel ist es, die Mechanik wieder näher an klassische Serienteile heranzuführen und gleichzeitig das Balancing zu verbessern.

Konkret wird das bislang mögliche „Spam-Revivieren“ deutlich eingeschränkt. Statt unbegrenzt einsetzbarer Defibrillatoren stehen Spielern künftig nur noch drei Ladungen zur Verfügung, die sich nach und nach wieder aufladen. Zudem ist ein kurzes Aufladen nötig, bevor überhaupt ein Revive ausgelöst werden kann.

Auch die Effektivität hängt jetzt stärker vom Timing ab: Je länger der Defibrillator geladen wird, desto mehr Lebenspunkte erhält der wiederbelebte Spieler zurück – von etwa 50 bis 100 Prozent. Gleichzeitig wurde die Aufladezeit verlängert und die Feuerrate leicht reduziert, um die Nutzung bewusster und taktischer zu gestalten.

Mit diesen Änderungen will das Entwicklerteam laut eigenen Aussagen das Spieltempo verbessern und Revives wieder zu bedeutungsvolleren Entscheidungen machen – statt sie als risikolose Standardaktion zu behandeln. Damit orientiert sich "Battlefield 6" wieder stärker an älteren Teilen der Reihe, in denen Teamplay und Timing eine grössere Rolle spielten.