Battlefield 6: Packender Launch Hype Trailer

Electronic Arts und die Battlefield Studios haben den Launch Hype Trailer zu "Battlefield 6" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden wir nämlich über eine Minute lang auf den bevorstehenden Release von "Battlefield 6" eingestimmt. Dabei bekommen wir einige packende Sequenzen zu sehen, die ordentlich Atmosphäre versprühen und Lust auf den Ego-Shooter machen.

Erst gestern erfuhren wir, dass die PS5-Fassung von "Battlefield 6" komplett auf der Disc vorhanden ist. Zudem wurden Anfang des Monats die Inhalte der ersten Season vorgestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Battlefield 6" erscheint morgen für PS5, Xbox Series X und den PC.