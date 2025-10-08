Battlefield 6: PS5-Fassung komplett auf der Disc

Aktuell mehren sich die Berichte, wonach die PS5-Version von "Battlefield 6" offenbar komplett auf der Disc vorhanden ist und somit keine zusätzlichen Downloads zum Spielen des Ego-Shooters nötig sind. Wir fassen alle diesbezüglichen Informationen für euch zusammen.

So ist unter anderem bei Reddit zu lesen, dass erste Exemplare von "Battlefield 6" schon im Umlauf sind. Dort berichten mehrere Nutzer, dass die Spieldaten vollständig auf der Disc enthalten sind. Zudem sind die Multiplayer-Server bereits aktiv, wodurch PS5-Spieler schon vor dem offiziellen Start uneingeschränkt auf die entsprechenden Inhalte zugreifen können.

Erst in der vergangenen Woche wurden die Inhalte der ersten Season von "Battlefield 6" in Form einer detaillierten Roadmap genauer vorgestellt. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Battlefield 6" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X und den PC.