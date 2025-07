Battlefield 6: Releasefenster versehentlich verraten?

Gestern wurde bekanntlich der erste offizielle Trailer zu "Battlefield 6" präsentiert, allerdings noch ohne Releasetermin für den Ego-Shooter. Es könnte jedoch sein, dass Electronic Arts höchstselbst ein Releasefenster dafür versehentlich verraten hat.

So war auf einer inzwischen wieder entfernten offiziellen Website zu "Battlefield 6" kurzzeitig zu lesen, dass das Vorbesteller-Angebot für die Standard Edition des Ego-Shooters am 10. Oktober endet. Dies würde bedeuten, dass der Titel danach, vermutlich am 11. Oktober, veröffentlicht wird. Interessant ist dabei auch, dass die Gerüchteküche schon länger von einem Release am 10. Oktober spricht. Warten wir also einfach mal ab, denn bald sollten wir diesbezüglich ja Klarheit haben.

In "Battlefield 6" kehrt die Mischung aus intensiven Gefechten, grossen Schlachten und Spielfreiheit zurück. Wir können darin Mauern und Gebäude sprengen, um uns einen taktischen Vorteil zu verschaffen oder Luftgefechte im Himmel bestreiten. Panzer und Kampfjets bieten zudem in den gross angelegten Schlachten jede Menge Vorteile – die stärkste Waffe wird jedoch der eigene Squad sein.

"Battlefield 6" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache.