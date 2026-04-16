Battlefield 6 - Roadmap 2026

Battlefield Studios hat die Roadmap für das Jahr 2026 veröffentlicht und gibt damit Einblick in die kommenden Inhalte für "Battlefield 6" und REDSEC. Das Jahr umfasst neue Karten, die Rückkehr von Seegefechten sowie verschiedene technische Funktionen.

Mit dem Start von Season 3 im Mai erhaltet ihr eine Neuinterpretation der Karte Golmud-Bahn aus "Battlefield 4". Sie ist in Tadschikistan angesiedelt und stellt die flächenmässig grösste Karte in "Battlefield 6" dar. Im weiteren Verlauf der Season folgt mit dem Basar von Kairo eine überarbeitete Version des Grossen Basars aus "Battlefield 3".

Zudem startet in Season 3 das Ranglistenspiel für REDSEC. Dies beginnt im Modus Battle Royale — Quads und dient als Basis für ein wettkampforientiertes System, das durch euer Feedback weiter ausgebaut wird.

Sommer-Update: Fokus auf die See

In Season 4 kehren im Sommer die Seegefechte für Battlefield 6 und REDSEC zurück.

Tsuru-Riff: Eine neue Karte mit grossen Luft- und Seearealen.

Eine neue Karte mit grossen Luft- und Seearealen. Features: Neue maritime Fahrzeuge, Flugzeugträger mit nutzbaren Flugdecks und ein dynamisches Wellensystem.

Neue maritime Fahrzeuge, Flugzeugträger mit nutzbaren Flugdecks und ein dynamisches Wellensystem. **Klassiker: **Mit Wake Island kehrt eine bekannte Karte der Serie zurück.

Jahresabschluss und Funktionen

Season 5 bildet den Abschluss des Jahres an einem neuen Schauplatz und bringt drei Karten innerhalb einer Season. Parallel dazu werden das Kampfgefühl und die Spielqualität verbessert.

Folgende Funktionen sind für 2026 priorisiert

Ranglisten und Zuschauermodus

Umgebungschat

Server-Browser mit persistenten Servern

Im kompetitiven Bereich werden zudem die Open- und Elite Series ausgetragen. Diese Wettbewerbe bauen auf der gemeinsamen Entwicklung des Ranglistenspiels auf und finden auf internationaler Ebene statt.