Battlefield 6: Technik-Analyse zur PC-Fassung

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der technischen Seite der PC-Version von "Battlefield 6" beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik der PC-Fassung von "Battlefield 6" über 13 Minuten lang analysiert. Dabei wird den Entwicklern grundsätzlich gute Arbeit attestiert und es gibt nur Kleinigkeiten zu bemängeln. Ausserdem gibt man noch einige Tips für die optimalen Einstellungen.

Simultan zum Launch von "Battlefield 6" hatte Digital Foundry bereits die technische Seite von dessen PS5-Version analysiert. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Battlefield 6" erschien am 10. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.