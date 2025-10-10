Battlefield 6: Technik-Analyse zur PS5-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich die technische Seite der PS5-Fassung von "Battlefield 6" genauer angesehen. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Battlefield 6" auf der PS5 über 18 Minuten lang analysiert. Dabei entpuppt sich die Performance als sehr solide und auch der Multiplayer-Modus wird lobend hervorgehoben. Mal sehen, wie die anderen Plattformen im direkten Vergleich abschneiden werden.

Bereits vorgestern erfuhren wir, dass die PS5-Version von "Battlefield 6" komplett auf der Disc vorhanden ist. Gestern gab es zudem einen Launch Hype Trailer zu sehen.

"Battlefield 6" erscheint heute für PS5, Xbox Series X und den PC.