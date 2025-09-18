Battlefield 6: Termin für den Battle-Royale-Modus durchgesickert?

Aktuell vergeht kaum ein Tag ohne neue Informationen oder Gerüchte zu "Battlefield 6". Heute geht es dabei, mal wieder, um den Battle-Royale-Modus für den kommenden Ego-Shooter.

So berichtet Modern Warzone mit Berufung auf mehrere nicht näher spezifizierte Quellen, dass der Battle-Royale-Modus für "Battlefield 6" ab 28. Oktober verfügbar sein wird. Dies wäre nur 18 Tage nach dem Release des Hauptspiels. Besagte Website hat bereits in der Vergangenheit Informationen zu "Call of Duty" und "Battlefield" vorab veröffentlicht. Electronic Arts hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.

Besagter Battle-Royale-Modus für "Battlefield 6" sorgte vor einigen Tagen aber noch aus einem anderen Grund für Wirbel. So wurden mit angeblichen Einladungen zu einem Playtest dafür bei Reddit mehrere Phishing-Versuche unternommen. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Battlefield 6" erscheint am 10. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.