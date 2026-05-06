Battlefield 6 & REDSEC: Frischer Trailer

Die Battlefield Studios haben einen neuen Trailer zu "Battlefield 6" und "Battlefield REDSEC" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Besagter Trailer zu "Battlefield 6" und "Battlefield REDSEC" stimmt uns über eineinhalb Minuten lang auf die dritte Season ein. Deren erste Phase beginnt am 12. Mai. Das Video zeigt umfangreiche Eindrücke der neuen Inhalte, darunter etwa die bislang grösste Karte der Reihe, Golmud-Bahn, sowie zusätzliche Waffen, Fahrzeuge und weitere Gameplay-Elemente.

Bereits im April hatten die Battlefield Studios die Roadmap für "Battlefield 6" in diesem Jahr genauer vorgestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Battlefield 6" ist seit 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.