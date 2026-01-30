Update behebt Soundprobleme in Battlefield 6

„Battlefield 6“ steht bei der Gamer-Community nach wie vor hoch im Kurs. Um die Begeisterung weiter aufrechtzuerhalten, versorgt Entwickler Battlefield Studios das Spiel kontinuierlich mit Patches und Bugfixes, die kleinere wie grössere Probleme beheben sollen. Das kommende Update nimmt dabei vor allem Audio- und Bewegungsaspekte des Gameplays ins Visier.

Obwohl sich die Veröffentlichung der zweiten Season verzögert hat, liefern die Macher weiterhin regelmässig Verbesserungen, um bestehende Schwachstellen in „Battlefield 6“ auszumerzen. Der nächste Patch, der am 03. Februar für alle Plattformen erscheint, bringt unter anderem Anpassungen am Sounddesign, Änderungen an Maps sowie kleinere Optimierungen der Spielerbewegung mit sich.

Laut den Entwicklern betrifft der Bewegungs-Bugfix lediglich einen kleinen Teil der Spielerschaft. Konkret geht es um eine bislang inkonsistente Kombination aus Sprinten und Springen, die mit dem Update korrigiert werden soll.

„Battlefield 6“ ist für PC, PlayStation und Xbox sowohl digital als auch physisch im Handel erhältlich.