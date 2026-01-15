Battlefield 6: Zweite Season startet später

Electronic Arts und die Battlefield Studios geben bekannt, dass die zweite Season in "Battlefield 6" erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnen wird. Eigentlich sollte es schon in diesem Monat soweit sein.

Die zweite Season in "Battlefield 6" beginnt demnach erst am 17. Februar. Die erste Season wird gleichzeitig verlängert und das entsprechende Update erscheint am 20. Januar. Die Anpassung des Zeitplans dient in erster Linie dazu, zusätzliche Entwicklungszeit für die Verbesserung von zweiten Season auf Grundlage von Community Feedback zu schaffen.

Ab 27. Januar steht zudem der Frostfeuer-Bonuspfad zur Verfügung. Er ermöglicht das Freischalten neuer kostenloser und Premium-Anpassungsbelohnungen, darunter etwa eine Waffenkonfiguration, ein Soldaten-Skin sowie XP-Boosts, welche durch das Aufsteigen der Ränge des Frostfeuer-Bonuspfades verdient werden. Premium-Belohnungen setzen den Besitz des Battle Pass für Season 1 voraus.

Zu den kostenlosen Belohnungen des Frostfeuer-Bonuspfades gehören unter anderem ein Hardware-XP-Boost, ein Fahrzeug-Skin und Spielerkarten-Anpassungsobjekte. Besitzer des Battle Pass erhalten zudem eine weitere Waffenkonfiguration, einen Karriere-XP-Boost und zusätzliche Anpassungsgegenstände.

Der Frostfeuer-Bonuspfad lässt sich parallel zum Battle Pass von Season 1 abschliessen. Der Fortschritt muss dabei nicht zwischen einem Battle Pass Pfad, etwa Unautorisierte Operationen oder Soldaten des Glücks und dem Frostfeuer-Bonuspfad aufgeteilt werden. Jede Stufe des Bonuspfades erfordert zehn Bonuspfad-Punkte und insgesamt werden 110 Bonuspfad-Punkte benötigt, um den Pfad vollständig abzuschliessen. Im Gegensatz zu früheren Bonuspfaden stammen sämtliche Punkte ausschliesslich aus wöchentlichen Herausforderungen und es gibt keine zusätzlichen Bonus-Herausforderungen.

"Battlefield 6" ist seit 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.