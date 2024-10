Battlefield 2042: Event angekündigt

Electronic Arts und DICE kündigen einen zeitlich begrenzten Event für "Battlefield 2042" an. Er beginnt bereits in der nächsten Woche.

Konkret ist der sogenannte Höllenkreis-Event für "Battlefield 2042" vom 29. Oktober bis zum 26. November verfügbar. Er wird uns jetzt bereits mit einem packenden Trailer über eineinhalb Minuten lang vorgestellt.

Zu den neuen befristeten Erlebnissen in "Battlefield 2042" gehören Hardcore-Eroberung, Hardcore-Rush und Hardcore-Durchbruch. Wir können in adrenalingeladene Schlachten eintauchen, die unsere Fähigkeiten mit höherem Schaden, eingeschränktem HUD und einer begrenzten Waffenauswahl mehr denn je auf die Probe stellen. Die neue Hardcore-Kartenrotation umfasst dabei Schlacht in den Ardennen, El Alamein, Orbital und Geheim. Optische Updates erwarten zudem die Karten Schlacht in den Ardennen und El Alamein, während das M1 Garand aus Portal sein Debüt in All-Out Warfare feiert.

Neben einem veränderten Kampferlebnis und verschiedenen Spielmodi bietet das Höllenkreis-Event in "Battlefield 2042" einen frischen Event-Pass inklusive neuer kosmetischer Objekte und diverser gruseliger Belohnungen. Ausserdem erhalten wir weitere freischaltbare Objekte wie BFCs und vier legendäre Objekte.

"Battlefield 2042" ist seit 19. November 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.