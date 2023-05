Battlefield 2042: Saison 5 terminiert

Electronic Arts und DICE haben einen Termin für die fünfte Saison von "Battlefield 2042" verkündet. Einen Gameplay-Trailer dazu zeigt man ebenfalls.

Die fünfte Saison von "Battlefield 2042" startet am 7. Juni, hört auf den Namen "New Dawn" und bringt zahlreiche frische Inhalte ins Spiel, darunter eine neue Karte, Waffen, Gadgets, Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit sowie 100 neue Battle-Pass-Ränge. Diese Kerninhalte werden allen Spielern im Rahmen des kostenlosen Rangs des Battle Pass von "Battlefield 2042" zur Verfügung stehen. Weitere kosmetische Objekte sind über die Premium-Version des Battle Pass erhältlich. Als spezielle Belohnung erhalten Besitzer des Jahr 1-Battle-Pass in den ersten zwei Wochen von Saison 5 eine epische Skin und einen XP-Booster.

"Battlefield 2042" ist seit 19. November 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC verfügbar.