Nächster Themenevent für Battlefield 2042

Electronic Arts und DICE haben einen neuen Themenevent für "Battlefield 2042" vorgestellt. Einen Trailer dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Besagter Themenevent für "Battlefield 2042" hört demnach auf den Namen "Future Strike". Er beginnt am 28. Mai und endet am 10. Juni.

In dem zeitlich limitierten Event betritt eine neue Allianz die Welt von "Battlefield 2042". Zudem wird ein frischer Spielmodus namens „Strike-Team“ vorgestellt, in dem wir damit beauftragt werden, Wetterstationen von Arkangel zu erobern und zu sichern, um zu garantieren, dass sie nicht in die Hände der Koalition fallen. Uns erwartet packende 4-gegen-4 oder 8-gegen-8-Action - mit dem Fokus auf intensive Truppkämpfe, bei denen Teamwork und individuelles Geschick erforderlich sind, um dem Team den Sieg zu sichern.

"Battlefield 2042" ist seit 19. November 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.