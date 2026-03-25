Battlefield: Hardline: Vertrieb auf Konsolen wird bald eingestellt

Electronic Arts gibt bekannt, dass Vertrieb und Onlinebetrieb der Konsolenfassungen von "Battlefield: Hardline" schon bald beendet werden. Genauere Details dazu nennt man ebenfalls.

Demnach wird "Battlefield: Hardline" am 22. Mai aus den digitalen Stores von PlayStation und Xbox entfernt. Neukäufe des Ego-Shooters sind anschliessend nicht mehr möglich, aber Besitzer können ihn selbstverständlich immer noch erneut herunterladen. Dasselbe gilt für die Zusatzinhalte.

Am 22. Juni, also genau einen Monat später, folgen dann die Abschaltung der Online-Dienste und das Ende des Mehrspielermodus von "Battlefield: Hardline". Bereits erworbene Versionen bleiben jedoch im Einzelspielermodus auch danach nutzbar.

Ganz wichtig: Die PC-Fassung von "Battlefield: Hardline" ist von diesen Massnahmen nicht betroffen und bleibt weiterhin ganz normal verfügbar.

In PAL-Gefilden wurde "Battlefield: Hardline" am 19. März 2015 für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und den PC veröffentlicht.