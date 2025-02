Battlefield Labs vorgestellt

Die Battlefield Studios kündigen mit "Battlefield Labs" das bisher ambitionierteste Community-Testprogramm in der Geschichte der renommierten Serie an. Ein ausführliches Video dazu wird uns ebenfalls geboten.

Die erste Testphase von "Battlefield Labs" startet in den nächsten Wochen und Spieler können sich auf der zugehörigen offiziellen Website jetzt schon dafür registrieren. Die ersten Tests werden von ausgewählten Spieler auf Servern in Europa und Nordamerika durchgeführt. Später sollen weitere Einladungen sowie Server-Standorte folgen. Das komplette Feedback der Tests von "Battlefield Labs" wird in die Entwicklung des nächsten "Battlefield"-Teils und darüber hinaus einfliessen.

"Battlefield Labs" spielt bei der Entwicklung der Serie durch die Battlefield Studios eine zentrale Rolle. Zu den Battlefield Studios gehören DICE, die Macher der "Battlefield"-Reihe, Ripple Effect, ein Studio unter der Leitung von Battlefield-Veteranen, das an einem komplett neuen Erlebnis für das Franchise arbeitet, Motive, die Entwickler von "Star Wars: Squadrons" und "Dead Space" und schliesslich Criterion, bekannt für seine Rennspielreihen, welches auch schon bei diversen Battlefield-Titeln eine tragende Rolle gespielt hat.