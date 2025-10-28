Battlefield REDSEC angekündigt

Was in den vergangenen Tagen bzw. Wochen bereits als Gerücht die Runde machte, wurde jetzt bestätigt. So hat Electronic Arts tatsächlich "Battlefield REDSEC" enthüllt.

Handfeste Informationen zu "Battlefield REDSEC" sind bislang noch Mangelware. Gesichert ist aber, dass es sich hierbei um einen Battle-Royale-Titel im Free-To-Play-Format handelt. Bereits heute um 16 Uhr wird ein Gameplay-Trailer dazu veröffentlicht und simultan geht auch der Release für PS5, Xbox Series X und den PC über die Bühne.

Der Dataminer Modern Warfare hatte schon im September von einem geplanten Battle-Royale-Modus für "Battlefield 6" berichtet und den 28. Oktober, also heute, als Releasetermin genannt. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Battlefield 6" ist seit 10. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.