Electronic Arts hat Entlassungen bei den Battlefield Studios vorgenommen. Konkret sind Teams bei Criterion, DICE, Ripple Effect und Motive davon betroffen.

Bisher ist unklar, wie gross der Stellenabbau bei den Battlefield Studios ausgefallen ist. Ein Sprecher von Electronic Arts gab folgendes Statement dazu ab:

"Wir haben ausgewählte Änderungen innerhalb unserer Battlefield-Organisation vorgenommen, um unsere Teams besser auf das auszurichten, was für unsere Community am wichtigsten ist. Battlefield bleibt eine unserer grössten Prioritäten, und wir investieren weiterhin in die Franchise, geleitet von Spieler-Feedback und Erkenntnissen aus Battlefield Labs."

"Battlefield 6", das jüngste Projekt der Battlefield Studios, startete nach seinem Release im Oktober 2025 zunächst erfolgreich, aber in den folgenden Wochen liess die Dynamik deutlich nach. Der Ego-Shooter galt als wichtiger Schritt zur Stabilisierung der Serie, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen aber bisher nur teilweise erfüllen.