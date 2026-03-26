Battlestar Galactica: Scattered Hopes : Neues Video

In "Battlestar Galactica: Scattered Hopes" trittst du als einsamer Gunstar-Captain gegen eine übermächtige Zylonen-Flotte an. Allerdings bist du ihnen nicht völlig wehrlos ausgeliefert: Du kannst dich auf deine Geschwader verlassen, die an vorderster Front kämpfen, während du dich darauf vorbereitest, in den nächsten sicheren Sektor zu springen.

Im heutigen Video "Squadron Deep Dive" gibt es einen detaillierten Blick auf die Geschwader, lerne die Grundlagen und ihre Fähigkeiten kennen und erfahre, wie die richtige Abstimmung zwischen den Waffen deines Gunstars und den Fähigkeiten der Geschwader den entscheidenden Unterschied im Kampf gegen die Zylonen machen kann!