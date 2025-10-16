Battlestar Galactica: Scattered Hopes - Gameplay-Trailer

Heute haben Publisher Dotemu (MARVEL Cosmic Invasion, TMNT: Shredder’s Revenge) und das unabhängige Studio Alt Shift (Crying Suns) einen detaillierten Einblick in das Gameplay von "Battlestar Galactica: Scattered Hopes" gegeben. Das taktische Roguelite zollt den zeitlosen Themen von "Battlestar Galactica" – wie Überleben und Abenteuer – Tribut und bietet eine Herausforderung, bei der sich anpassungsfähiges Denken im Angesicht eines unerbittlichen Gegners auszahlt.

Wie in den neuen Ausschnitten aus "Battlestar Galactica: Scattered Hopes" zu sehen ist, musst du die Flucht deiner Flotte aus den sogenannten Zwölf Kolonien, den letzten Siedlungen der Menschheit, befehligen und anführen. Jeder Einsatz stellt dich vor unvorhersehbare Situationen: Du musst mit knappen Ressourcen haushalten, Konflikte innerhalb der Flotte lösen, gleichzeitig gezielt in deine Crew, Ausrüstung und wichtige Meta-Upgrades investieren und möglicherweise sogar einen Verräter aus den eigenen Reihen entlarven.

Mit jeder Runde gerät deine Flotte näher an einen unausweichlichen Hinterhalt durch die Zylonen, einer Roboterspezies, die unermüdlich die Ausrottung der Menschheit anstrebt.

"Battlestar Galactica: Scattered Hopes" erscheint Anfang 2026 für PC.