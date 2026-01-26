Battlestar Galactica: Scattered Hopes: Neuer Trailer

Willkommen beim Untergang der Zwölf Kolonien, Commander. Begleite das Team auf der Reise mit "Battlestar Galactica: Scattered Hopes". In der heutigen Vorschau zeigen die Entwickler die Grundlagen des Flottenmanagements und des Kampfes, die es zu beherrschen gilt, um die Angriffe der Zylonen zu überleben und zur Galactica zurückzukehren.

"Battlestar Galactica: Scattered Hopes" baut auf dem gefeierten narrativen Taktikspiel von Alt Shift Crying Suns mit über 1 Million Spieler auf und lässt das Universum von "Battlestar Galactica" durch detaillierte Grafiken wiederaufleben.