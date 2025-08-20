Battlestar Galactica: Scattered Hopes angekündigt

Auf der Gamescom ONL wurde "Battlestar Galactica: Scattered Hopes", veröffentlicht von Dotemu und vom Indie-Studio Alt Shift bekannt gegeben: Ein brandneues interaktives Spiel, das den zentralen Elementen der "Battlestar Galactica"-Reihe treu bleibt und gleichzeitig ein Roguelite-Erlebnis bietet, bei dem narrative und taktische Entscheidungen den Weg zum Überleben bestimmen.

In "Battlestar Galactica: Scattered Hopes" befehligst du eine Flotte von Raumschiffen auf der Flucht vor der Vernichtung der menschlichen Kolonien, den sogenannten Zwölf Kolonien. Du musst der Auslöschung durch die Zylonen, eine fühlende künstliche Spezies, die sich gegen ihre menschlichen Schöpfer gewandt hat, entkommen. Die einzige Hoffnung auf Überleben besteht darin, das mächtige Raumschiff Battlestar Galactica zu erreichen. Dabei musst du jedoch nicht nur den Angriffen der Zyklonen standhalten, sondern gleichzeitig politische Unruhen und interne Konflikte innerhalb der Flotte eindämmen, die deine Einheiten spalten könnten. Deine Fähigkeit, mehrere Krisen gleichzeitig zu bewältigen, wird auf eine harte Probe gestellt – vor allem, wenn es darum geht, Verräter in den eigenen Reihen zu entlarven.

"Battlestar Galactica: Scattered Hopes" erscheint Anfang 2026.