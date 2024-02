A Bavarian Tale - Totgeschwiegen: Spiel erhält ein Rebranding

Die Indie-Entwickler Active Fungus Studios gab bekannt, dass ihr Debüt-Spiel "A Bavarian Tale - Totgeschwiegen" nun einen neuen Namen trägt, welcher den unkonventionell ermittelnden Lieblingsdetektiv Valentin Schmidt in den Vordergrund stellt: "Inspector Schmidt - A Bavarian Tale".

Anstoss für die Namensänderung ist der für dieses Jahr angekündigte zweite Teil der Krimi-Serie. In "Inspector Schmidt - The Ebbing", gilt es, einen mysteriösen Todesfall an der Nordsee aufzuklären, welcher durch dunkle Geheimnisse verschleiert wird. Die Vertonung wird natürlich auf feinstem Plattdeutsch sowie auf Englisch verfügbar sein.

Mit dem übergeordneten Titel "Inspector Schmidt", stehen "A Bavarian Tale" und "The Ebbing" jetzt unter einem Begriff und ebnen den Weg für weitere Spieltitel der Reihe.

Zudem teilt Active Fungus Studios mit, dass beide Spiele der "Inspector Schmidt"-Serie für ein noch besseres Spielerlebnis in die Unreal Engine 5 umziehen. "Inspector Schmidt - A Bavarian Tale" ist in der neuen UE5-Version bereits auf Steam verfügbar. Active Fungus Studios arbeitet ausserdem an Konsolen Ports, sodass Inspector Schmidt auch bald auf der XBox und der PS5 ermittelt.