Beacon Patrol hat einen Releasetermin

Publisher Assemble Entertainment und die Entwickler Shapes and Dreams und BrutalHack geben einen Erscheinungstermin für "Beacon Patrol" bekannt. Demnach ist es bereits nächste Woche soweit.

Konkret ist "Beacon Patrol" ab 17. September für den PC erhältlich. Weitere Versionen sind offenbar erstmal nicht angedacht. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Darin stimmt man uns 38 Sekunden lang mit bunten Bildern auf den Titel ein zeigt einige In-Game-Sequenzen daraus. Stimmungsvolle Musik rundet das Material ab.

"Beacon Patrol" basiert ursprünglich auf dem gleichnamigen Brettspiel von Designer Torben Ratzlaff und wurde in Zusammenarbeit mit Solo-Entwickler Benjamin Justice (BrutalHack) zu einer erweiterten digitalen Version entwickelt.

"Beacon Patrol" war im Juni angekündigt worden. Eine spielbare Demo ist zudem bereits verfügbar.