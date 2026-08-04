BeamNG.drive setzt Technologie von Gran Turismo 7 ein

Entwickler und Publisher BeamNG GmbH gibt bekannt, dass "BeamNG.drive" auf eine Technologie von "Gran Turismo 7" setzt. Nähere Details dazu verriet man ebenfalls.

Demnach wird "BeamNG.drive" eines der ersten Spiele sein, welches das von Polyphony Digital entwickelte Tone-Mapping- und HDR-Verfahren einsetzt. Mit Version 0.39 ersetzt das Rennspiel nämlich den bisherigen ACES-Tone-Mapper durch die Technologie aus "Gran Turismo 7", welche das Studio Ende 2025 der Entwicklergemeinschaft gratis zur Verfügung gestellt hatte.

Nach Angaben der Entwickler verbessert das neue Verfahren die Darstellung physikalisch korrekter Lichtwerte und sorgt auf SDR- und HDR-Bildschirmen für eine gleichmässigere Bildqualität. Simultan sollen typische Probleme herkömmlicher Tone-Mapping-Verfahren vermieden werden: Dazu zählen unter anderem überstrahlende oder blasse Scheinwerfer, Kontrastverluste in hellen Szenen sowie Farbverschiebungen bei hoher Lichtintensität.

Erst im Mai war "BeamNG.drive" auch für PS5 in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Auf dem PC ist "BeamNG.drive" schon am 29. Mai 2015 in den Early Access gestartet. Die Vollversion des Rennspiels soll noch in diesem Jahr für PS5 und PC erscheinen.