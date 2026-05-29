BeamNG.drive kommt auch für PS5

BeamNG hat sein "BeamNG.drive" auch für PS5 in Aussicht gestellt. Einen begleitenden Trailer hatte man auch zu bieten.

Bei "BeamNG.drive" handelt es sich um einen extrem realistischen Fahrzeugsimulator, welcher auf einer ausgefeilten Soft-Body-Physik basiert. Jede Komponente eines Fahrzeugs wird dabei in Echtzeit berechnet, wodurch ein besonders authentisches Fahrverhalten entsteht. Kollisionen wirken dadurch deutlich nachvollziehbarer, da Schäden detailliert simuliert werden und sich direkt auf das Fahrverhalten auswirken.

Der Titel bietet eine grosse Auswahl an individuell anpassbaren Fahrzeugen, welche sich in nahezu allen Bereichen modifizieren lassen. Motor, Fahrwerk, Räder und weitere Bauteile können verändert werden, sodass sich extrem unterschiedliche Fahrstile und Experimente ergeben.

Die Spielwelt umfasst mehrere weitläufige Open-World-Umgebungen, darunter etwa Städte, Wüsten, Dschungelgebiete und Autobahnen. Diese dienen als Testfeld für unterschiedliche Fahrzeugeinstellungen und Fahrmanöver.

Neben dem freien Erkunden bietet "BeamNG.drive" zudem unterschiedliche Spielmodi. Im Free-Roam-Modus lassen sich zum Beispiel Fahrzeuge und Umgebung flexibel nutzen und verändern. Szenarien liefern vorgefertigte Aufgaben wie etwa Lieferfahrten oder Verfolgungsjagden. Zeitrennen ermöglichen es, Strecken mit unterschiedlichen Fahrzeugen zu absolvieren und die eigene Leistung zu verbessern.

Einen neuen Trailer zu anstehenden PS5-Version von "BeamNG.drive" bekommen wir auch gezeigt. Darin stellt man uns fast eine Minute lang hauptsächlich die zentralen Wesenszüge vor und zeigt natürlich auch Gameplay.

Auf dem PC ist "BeamNG.drive" bereits am 29. Mai 2015 in den Early Access gestartet. Die Vollversion des Rennspiels soll noch in diesem Jahr für PS5 und PC erscheinen.