Bears in Space angekündigt

Broadside Games und Ravenscourt stellen uns heute "Bears in Space" für den PC vor. Einen Trailer dazu zeigt man auch.

In "Bears in Space" schlüpfen wir in die Rolle von Maxwell Atoms, einem Solar Marine, der zum ausserirdischen Schiffbrüchigen geworden ist. Seine DNA wurde mit der eines Bären vermischt und nun ist er bereit dafür, in einem verrückten und humorvollen Abenteuer Chaos anzurichten. Mit einem umfangreichen Arsenal an verrückten Waffen muss sich der Spieler seinen Weg durch Horden von Robotern bahnen, um wieder nach Hause zu kommen.

"Bears In Space" ist ein actiongeladenes Bullet-Hell Ego-Shooter-Abenteuer, das bald für den PC erscheint. Umsetzungen für weiter Plattformen sind aktuell offenbar nicht angedacht.