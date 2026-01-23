Beast of Reincarnation: Ausführlicher Gameplay Overview

Game Freak hat beim gestrigen Developer Direct einen umfangreichen Gameplay Overview zu "Beast of Reincarnation" mit vielen neuen Informationen gezeigt. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Die Geschichte von "Beast of Reincarnation" spielt demnach im Jahr 4026 n. Chr., also weit in der Zukunft, und begleitet Emma und Koo. Emma wurde mit einer Seuche geboren, welche ihr erlaubt, Pflanzen zu manipulieren. Weil sie ohne Erinnerungen und Gefühle lebt, meiden und fürchten die Menschen sie, wodurch sie isoliert aufwächst. Koo gilt als Malefact, ein Wesen, das für die Welt eine ernsthafte Bedrohung darstellt. Emma trägt die Rolle der Sealerin und jagt Malefacts, um deren Seuche in sich aufzunehmen und sie zu versiegeln.

Nach ihrer Begegnung reisen beide dann in den Westen, um sich der Bestie der Reinkarnation zu stellen, welche als Quelle allen Verderbens gilt. Besagtes Verderben verändert die Umwelt abrupt und lässt dichte, überwucherte Wälder entstehen. Riesige Malefacts, die etwa Nushi, erschaffen diese Gebiete. Emma und Koo kämpfen sich dabei durch die Wälder, besiegen die Nushi, absorbieren deren Kraft und erwerben dadurch neue Fähigkeiten.

Im Kampf setzt Emma auf flotte Katana-Angriffe, während Koo über ein befehlsbasiertes System unterstützt. Durch Paraden sammeln sie Punkte, die Koos Aktionen auslösen. Beim Öffnen von Menüs verlangsamt sich das Geschehen, was taktische Entscheidungen erleichtert. Drei Schwierigkeitsstufen, Spirit Stones sowie neue Katanas und Charms erweitern zudem die Anpassung.

"Beast of Reincarnation" erscheint im Laufe des Sommers für PS5, Xbox Series X und den PC.