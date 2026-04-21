Beast of Reincarnation: Offizieller Pre-Order Trailer

Game Freak präsentiert den offiziellen Pre-Order Trailer zu "Beast of Reincarnation". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich über eine Minute lang atmosphärische Einblicke in "Beast of Reincarnation" geboten. Dabei widmet man sich vor allem der Story des Action-Rollenspiels und dem Kampfsystem. Ein erstes Bild vom zugehörigen Sonudtrack können wir uns ebenfalls machen.

Bereits im Januar hatte uns Game Freak einen umfangreichen Blick auf das Gameplay von "Beast of Reincarnation" geboten. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Beast of Reincarnation" erscheint am 4. August für PS5, Xbox Series X und den PC.