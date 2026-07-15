Beast of Reincarnation: Ausführlicher Übersichtstrailer

Publisher Fictions und Entwickler Game Freak haben einen umfangreichen Übersichtstrailer zu "Beast of Reincarnation" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich mehr als viereinhalb Minuten lang das Kampfsystem von "Beast of Reincarnation" vorgestellt. Dabei bekommen wir unter anderem dessen spielerische Grundlagen erklärt und später zeigt man auch einen sehenswerten Bosskampf, in dem diese gleich mal angewandt werden.

Das letzte Lebenszeichen von "Beast of Reincarnation" hatte es im April gegeben, als der Pre-Order Trailer zu dem Action-Rollenspiel verfügbar war. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Beast of Reincarnation" erscheint am 4. August für PS5, Xbox Series X und den PC.