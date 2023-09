Beast: False Prophet kündigt Taktik-RPG an

Der polnische Entwickler False Prophet enthüllte gestern Abend beim Fear Fest 2023 sein dynamisches und brutales Taktik-RPG "Beast". Im Spiel werdet ihr mit einer Vielzahl schwieriger moralischer Entscheidungen konfrontiert, die während des Kampfes das Gameplay beeinflussen. In einer düsteren, mittelalterlichen Welt, die von Seuchen und militärischen Konflikten zerrissen ist, entscheiden sie, ob sie Ihr inneres Biest ausnutzen oder austreiben sollen.

Anton Sabbados, ein kampferprobter Veteran, kehrt nach vielen Jahren aus der Gefangenschaft zurück und wird vom rätselhaften Königspropheten Lurius dazu auserkoren, eine Mission gegen eine tödliche Plage anzuführen. Anton und sein Team brechen auf zu einer gefährlichen Reise durch die von Seuchen zerrütteten Karpaten. Für den Erfolg im Kampf gegen eine Vielzahl an tödlichen Gegnern ist das Sammeln von Alliierten, Waffen und Ausrüstung extrem wichtig.

Mitten in diesem Chaos muss sich Anton mit seinen inneren Dämonen und quälenden Erinnerungen herumschlagen. Bei jeder Konfrontation verschwimmt die Realität mit den Alpträumen des Krieges. Er muss eine schwierige Entscheidung treffen: Die überirdischen Kräfte akzeptieren, dabei jedoch riskieren, der Finsternis zu verfallen. Oder er übt sich in Zurückhaltung, um sowohl seinen Verstand als auch das Wohlergehen seines Teams zu bewahren. In "Beast" müsst ihr eure innere Bestie entweder ausnutzen oder austreiben!