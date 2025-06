Beat Saber: Support für PS4 & PS5 beendet

Publisher Oculus und Entwickler Beat Games geben bekannt, dass gestern bereits der Support von "Beat Saber" auf PS4 und PS5 beendet wurde. Für die Meta Quest 1 war dies schon im vergangenen November geschehen.

Der finale neue Song für "Beat Saber" auf PS4 und PS5 wird demnach "Abracadabra" von Lady Gaga sein. Auch die Multiplayer-Unterstützung auf den beiden Sony-Konsolen hat mit dem 21. Januar 2026 bereits ein Verfallsdatum. Der erneute Download des Titels und der Erwerb von DLCs wird selbstverständlich immer noch möglich sein.

"Beat Saber" ist ein rhythmusbetontes Musikspiel für VR-Geräte, in dem wir im Takt der Musik farbige Würfel zerhacken müssen, welche in verschiedenen Geschwindigkeiten aus dem Hintergrund auftauchen. Dazu nutzen wir zwei Lichtschwerter in unterschiedlichen Farben.

"Beat Saber" ist für PS4, PS5, PC und Meta Quest verfügbar.