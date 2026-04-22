Becrowned hat ein Releasefenster

Publisher Top Hat Studios und Entwickler 13th Street Games haben ein Releasefenster für "Becrowned" verkündet. Einen neuen Trailer zu dem Psycho-Horror-Titel hatte man ebenfalls im Gepäck.

Demnach wird "Becrowned" irgendwann im Herbst für den PC veröffentlicht. Ein genauer Erscheinungstermin wird aber natürlich noch folgen. Versionen für die Konsolenwelt, also etwa für PS5, Xbox Series X oder Switch 2, sind aber offenbar erstmal nicht angedacht.

Begleitend gibt es einen neuen Trailer zu "Becrowned" zu sehen. Dieser bietet fast zwei Minuten lang einen atmosphärischen Mix aus Gameplay und Zwischensequenzen.

"Becrowned" war im September 2024 erstmals vorgestellt worden.