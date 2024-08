Behemoth terminiert

Skydance Interactive hat einen konkreten Releasetermin für "Behemoth" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis November gedulden.

Konkret ist "Behemoth" ab 14. November für PlayStation VR2, PC VR, Quest 2 und Quest 3 erhältlich. Ein neuer Pre-Order Trailer begleitet die Terminierung. Zudem erfahren wir, dass der Titel auf der Gamescom präsentiert wird.

In "Behemoth" erkunden wir das pestverseuchte Ödland eines einst glorreichen Reiches, dessen Bewohner in den Wahnsinn getrieben wurden und dessen Städte in Trümmer gefallen sind. In Virtual-Reality-Manier werden Körper und Geist von uns auf die Probe gestellt, wenn wir gegen riesige, kolossale Giganten namens Behemoths kämpfen.

"Behemoth" war im Dezember 2022 angekündigt worden.