Days Gone Studio feiert 30-jähriges Bestehen

Bend Studio feiert das 30-jährige Bestehen. Seit 1993 bereichert uns das in Bend, Oregon ansässige Studio mit der kreativen Arbeit, aus der zuletzt im Jahr 2019 das Open-World Action-Adventure "Days Gone" resultierte. Im Rahmen der Jubiläumsfeier bedankt sich das Studio bei den Fans für die Unterstützung und freut sich darauf, bald das nächste Projekt vorzustellen.

This year, we celebrate our 30th Anniversary at Bend Studio!



Established in 1993, our studio continues to evolve from our roots of passion and innovation. Thank you for your support over 30 years of games from Syphon Filter to Days Gone. We can’t wait to show you what’s next! pic.twitter.com/l2G5x9DKDh