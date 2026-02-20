Bendy and the Ink Machine - Physical-Launch-Trailer

Silver Lining Interactive und Joey Drew Studios gaben bekannt, dass "Bendy and the Ink Machine" ab sofort als physische Version für Nintendo Switch erhältlich ist.

Angesiedelt in einem verlassenen Animationsstudio der 1930er Jahre, versetzt euch "Bendy and the Ink Machine" in die Rolle von Henry, einem pensionierten Animator, der durch eine mysteriöse Einladung zurück zu den Joey Drew Studios gelockt wird. Was folgt, ist ein Abstieg in eine Welt aus lebendiger Tinte, verzerrten Cartoons und Geheimnissen, in der Rätsellösen, Erkundung und Überleben in einem Abenteuer aufeinandertreffen.

Die neue physische Veröffentlichung bietet die Version des Horror-Erlebnisses auf der Nintendo Switch. Diese Edition enthält verbesserte Grafik, die aktuellen Gameplay-Updates und einen Download-Code für den Soundtrack, was sie für langjährige Fans und Neulinge interessant macht.