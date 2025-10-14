Beneath kommt noch in diesem Monat

Camel 101 hat einen konkreten Erscheinungstermin für "Beneath". So ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Demnach wird "Beneath" am 27. Oktober für den PC veröffentlicht. Nur einen Tag später, also am 28. Oktober werden PS5 und Xbox Series X bedient. Weitere Versionen des Action-Horrortitels aus der First-Person-Perspektive, etwa für Switch oder Switch 2, sind wohl nicht angedacht.

Schon jetzt gibt es einen frischen Launch Date Trailer zu "Beneath" zu sehen. Dieser stimmt uns über eine Minute lang mit packenden Szenen auf das Spiel ein. In diesem Rahmen erfahren wir auch, dass zum Steam Next Fest auch eine Demo verfügbar ist.

"Beneath" war im März 2023 enthüllt worden.