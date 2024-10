Best Served Cold vorgestellt

Rogueside kündigt "Best Served Cold" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC an. Einen atmosphärischen Trailer gibt es ausserdem zu sehen.

Bei "Best Served Cold" handelt es sich um ein Krimi-Adventure, das in einer belebten Flüsterkneipe im Europa einer alternativen Vergangenheit spielt. Wir schlüpfen darin in die Rolle eines Barkeepers, der in der letzten Flüsterkneipe der Stadt Bukowie nicht nur Cocktails mixt, sondern auch Verbrechen aufklärt.

Während Gäste aus sämtlichen Gesellschaftsschichten ihre Geheimnisse preisgeben, müssen wir Hinweise sammeln, Verdächtige befragen und herausfinden, wem wir vertrauen können. Die Stadt Bukowie steht kurz vor dem Zusammenbruch, geprägt von Streiks, Rationierungen und einem drohenden Krieg, doch die Bürger suchen Zuflucht in den Kneipen.

Die Herausforderung besteht darin, gekonnt Cocktails zu mixen, während wir gleichzeitig mit Charme, Witz oder Bedrohung Informationen von den Gästen erhalten. Mit 22 einzigartigen Charakteren und fünf zu lösenden Fällen bietet "Best Served Cold" eine spannende Mischung aus Dialog, Rätseln und sozialer Interaktion.

"Best Served Cold" ist momentan noch unterminiert.