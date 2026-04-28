Better Than Dead bald im Early Access

Entwickler Monte Gallo hat einen Start-Termin für den Early Access von "Better Than Dead" verkündet. Demnach ist es im Mai soweit.

So wird "Better Than Dead" am 12. Mai auf dem PC in den Early Access starten. Besagte Phase ist für einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten angedacht. In der Vollversion werden auch ein Hardcore-Modus namens "For Heaven" sowie zusätzliche Levels implementiert sein, wobei schon die Early-Access-Variante eine komplette Kampagne enthalten soll.

Einen neuen Release Date Trailer zu "Better Than Dead" bekommen wir jetzt schon zu sehen. Dieser bietet mehr als eine Minute langüberwiegend In-Game-Sequenzen aus dem Bodycam-Ego-Shooter.

"Better Than Dead" war im Februar 2024 vorgestellt worden.