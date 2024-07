Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition: Warnung vor kulturellen Stereotypen

Beim Starten der "Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition" werden wir anstatt mit dem Hauptmenü, mit einem 'Dislaimer' (Haftungsausschuss) begrüsst. So heisst es, Charaktere und kulturelle Referenzen würden Stereotypen enthalten, wobei nicht näher erläutert wird, um welche es sich handelt.

Ubisofts Warnung zeigt, wie sich die Videospielebranche über die Jahrzehnte verändert hat. In Hinblick darauf, dass vor den eigenen Spielinhalten gewarnt wird lässt sich durchaus auch die Frage aufwerfen, ob Studios ihren Kunden die Unterscheidung zwischen Fiktion und Realität nicht mehr zutrauen. Auf der anderen Seite ist anzumerken, dass die von anderen Studios gewählte Zensur von Inhalten eine noch eher zu hinterfragende Alternative darstellt. Aufmerksam gemacht werden wir durch YouTuberin 'Vara Dark' auf die Meldung, was wiederum von der Website Bounding Into Comics aufgegriffen wurde:

Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition

Die Worte lassen sich wie folgt ins Deutsche übersetzen:

"Beyond Good and Evil - 20th Anniversary Edition bringt das originale Spielerlebnis auf die heutigen Plattformen. Die Geschichte und das Gameplay sind dieselben wie bei der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2003. Daher enthalten einige Charaktere und kulturelle Referenzen Stereotypen. Ubisoft ist sich der negativen Auswirkungen dieser Darstellungen bewusst. Wie auch das Spiel selbst, lernen wir weiterhin über unsere Welt, unsere Spiele und die darin enthaltenen Geschichten und Darstellungen."

"The Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition" ist für die Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar.