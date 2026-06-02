Beyond the Dark: Nightwatch angekündigt

Atlantis Studio stellt uns "Beyond the Dark: Nightwatch" für Switch 2 vor. Einen begleitenden Trailer bekommen wir gleichzeitig auch zu sehen.

Bei "Beyond the Dark: Nightwatch" handelt es sich um einen kooperativen Horrortitel für zwei Spieler, der vollständig auf asymmetrischer Zusammenarbeit basiert. Im Mittelpunkt steht dabei die Kommunikation zwischen beiden Teilnehmern, denn nur durch den Austausch von Informationen lässt sich das Überleben sichern. Einer der Spieler erwacht allein in einem unheimlichen Haus, welches von einer bedrohlichen Präsenz heimgesucht wird. Die zweite Person begleitet das Geschehen aus einer anderen Perspektive und unterstützt bei der Orientierung, Entscheidungen und der Bewältigung von Gefahren.

Da beide Spieler unterschiedliche Informationen erhalten, müssen sie ihre Erkenntnisse stets miteinander teilen, Hinweise auswerten und ihre Handlungen koordinieren. Missverständnisse können schwerwiegende Folgen haben, während klare Absprachen den Weg zur Flucht eröffnen. Das Haus selbst bietet eine bedrückende Atmosphäre mit seinen engen Räumen, ungewöhnlichen Phänomenen, verborgenen Geheimnissen und unsichtbaren Bedrohungen.

Die Erkundung und das Lösen von Rätseln beruhen dann auf der Kombination beider Blickwinkel. Dadurch entsteht ein Spielerlebnis, das Kooperation und Kommunikation konstant in den Mittelpunkt stellt und den Horror direkt mit der Zusammenarbeit der beiden Teilnehmer verknüpft.

Bewegte Bilder zu "Beyond the Dark: Nightwatch" hat man in Form eines Trailers auch parat. Darin wird uns fast eineinhalb Minuten lang in atmosphärischen Sequenzen primär das Setting nähergebracht.

"Beyond the Dark: Nightwatch" erscheint im weiteren Jahresverlauf.