Beyond the Ice Palace II verschoben

Publisher PQube und Entwickler Storybird Studio kündigen an, dass "Beyond the Ice Palace II" leider nicht mehr, wie ursprünglich geplant, in diesem Jahr erscheinen wird. Einen neuen Releasetermin nennt man aber bereits.

Demnach wird "Beyond the Ice Palace II" jetzt am 13. März 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC veröffentlicht. Ein frischer Release Date Trailer begleitet die Terminierung. Darin stimmt man uns 48 Sekunden lang auf den Titel ein.

"Beyond the Ice Palace II" entführt uns in ein düsteres Königreich, wo wir in die Rolle des sogenannten "Verfluchten Königs" schlüpfen, um unseren rechtmässigen Thron zurückzuerobern. Ausgestattet mit den Ketten, die einst ihre Fesseln waren, kämpfen wir uns durch gefährliche Landschaften und stellen uns übermächtigen Gegnern. Das Spiel kombiniert Action mit strategischen Elementen, da es stets darauf ankommt, Fähigkeiten gezielt zu verbessern und Machtkristalle zur Stärkung zu sammeln.